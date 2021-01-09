В Белгородской области задержали мужчину, пытавшегося сбежать с телом жены

В Белгородской области стражи порядка задержали мужчину, который пытался вынести из квартиры тело 32-летней жены, а, завидев полицейских, хотел удрать от них через окно.

По информации портала Go.31ru, внимание правоохранителей привлекли соседи белгородца. Они позвонили в полицию и сообщили, что в одной из квартир происходит «что-то странное», а, возможно, даже страшное.

Жильцы указывали, что сосед вел себя агрессивно. Когда полицейские приехали, мужчина попытался скрыться.

В квартире стражи порядка увидели бездыханное тело его жены, а также 10-летнего мальчика - школьник не пострадал.

Следователи пытаются выяснить, что же за трагедия или драма разыгралась в квартире и была ли смерть женщины насильственной.

Ее тело отправлено на судмедэкспертизу, обстоятельства случившегося устанавливаются.