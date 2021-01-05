Причиной крушения Boeing 737 в Индонезии назвали теракт

9 января в Сети появилась ужасающая новость о крушении индонезийского самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. На борту находилось 189 человек. Все они погибли. Российский военный летчик Владимир Попов назвал несколько предположительных причин катастрофы.

Как известно, самолет держал направление из Джакарты в Понтианак. Катастрофа произошла уже на 4-той минуте полета. Boeing 737-500 рухнул недалеко от столицы Индонезии.

В данный момент на месте крушения ведутся работы поисковыми службами. Уже удалось обнаружить объект длиной в 20 метров, который может быть крылом или фюзеляжем самолета. Местные жители, принимающие участие в поисках, нашли спутанный моток кабеля и проводов, который был передан властям.

В первую очередь Попов предположил, что причиной крушения могла стать техническая поломка. Он предположил, что в системе управления могли произойти неполадки, после чего двигатель отказал. Вместе с тем российский летчик не исключает, что катастрофа может оказаться терактом.

«Все мы знаем, что в Индонезии сегодня очень напряженная внутриполитическая обстановка, поэтому не стоит отрицать, что самолет могли просто взорвать», - отметил Попов.

Журналистам удалось установить, что разбившийся Boeing 737-500 эксплуатировался более 26 лет. Его первый полет был совершен еще в 1994 году. По мнению экспертов, это довольно большой возраст для самолета, потому это тоже может быть причиной крушения.