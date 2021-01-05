Супруга Константина Эрнста Софья пострадала во время спектакля из-за упавших на голову гвоздей

Супруга 59-летнего медиаменеджера и продюсера Константина Эрнста Софья пострадала на постановке спектакля в МХТ им.Чехова 8 января. По задумке постановщиков, на героиню должны были посыпаться искусственные хлопья снега, но вместо этого прямо на голову Софии посыпались гвозди, передает «Московский Комсомолец».

32-летняя актриса и звезда фильмов «Союз спасения» и «На острие» София Эрнст чуть было не лишилась зрения из-за инцидента, который мог бы стать трагическим. Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста пострадала на постановке своего мужа «XX век. Бал». В итоговой сцене на участников спектакля должны были красиво посыпаться воздушные снежные хлопья, однако неожиданно вместо искусственного снега прямо на сцену упали гвозди. К счастью, никто из актеров серьезно не пострадал, и Софии не понадобилась медицинская помощь, однако это происшествие могло окончиться самым трагическим образом.

Известно, что сейчас данный инцидент расследует полиция, поскольку не исключено, что замена искусственного снега на гвозди вовсе не была случайно, и это дело рук злоумышленников.