Бывшая «Мисс Вирджиния 1958», умершая из-за коронавируса, ожила

С бывшей «Мисс Вирджиния» Барбарой Гатри Лэй произошло настоящее чудо. 82-летняя американка перед Рождеством заразилась коронавирусом. Женщина считала, что подцепила инфекцию от соседа.

Вскоре Лэй стала жаловаться на затрудненное дыхание, а 20 декабря ее госпитализировали и поместили в палату интенсивной терапии. Спустя пару дней пожилую пациентку объявили умершей. О смерти женщины узнали ее сын Том Келли и муж Тони Лэю. Они начали обзванивать других родственников, чтобы сообщить им печальную новость. Но через какое-то время сыну умершей позвонили из больницы и сообщили, что у его матери появился пульс. Муж обладательницы титула «Мисс Вирджиния» 1958 года был очень рад этому и даже от счастья заплакал, пишет ria.ru .

Сейчас бывшая королева красоты находится в обычной палате, но она пока не знает о том, что с ней произошло. Родственники пациентки думают над тем, как ей обо всем сообщить. А приятель Барбары, Говард Хафф, рассказал, что собирается показать ей статью в местной газете. В ней женщина заявляет, что хочет прожить до 101 года.