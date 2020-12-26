В центре Москвы на 33 миллионов обокрали квартиру топ-менеджера «Газпромбанка»

В Москве из квартиры топ-менеджера «Газпромбанка» воры вынесли имущества на 33 млн рублей.

Как сообщает РЕН ТВ , 34-летняя Анастасия Б., которая занимает в «Газпромбанке» должность директора управления рынков и капиталов, обратилась 28 декабря в полицию. Она сообщила, что из сейфа в ее квартире пропали украшения на 15 млн рублей.

Но как было установлено позднее, сумма причиненного ущерба составляет около 33 млн рублей. У потерпевшей украли не только ювелирные украшения и несколько дорогих часов, но также три соболиные шубы.

Двери в квартиру, которую ограбили, не взломаны. Также нет следов взлома и на сейфе. В доме, где проживала потерпевшая, работает консьерж.

Женщина сообщила, что у нее было изначально пять комплектов ключей. Она раздала их своим знакомым, в том числе сожителю, а также своему соседу. Полицейские устанавливают круг подозреваемых.