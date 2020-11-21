В Новосибирске двум медсестрам туберкулезной больницы предъявили обвинение в истязании детей

Двум медсестрам детского отделения туберкулезной больницы Новосибирской области предъявили официально обвинение в жестком обращении с детьми.

В СК по региону уточнили, что сейчас медсестры, которым предъявлено обвинение, находятся под подпиской о невыезде.

Следователи установили, что 2 ноября 35-летняя медсестра с силой схватила за волосы и ударила по лицу девочку, которая наблюдалась в клинике. Так она отреагировала на то, что ребенок проснулся и встал раньше установленного времени подъема.

Эта же медсестра спустя двое суток за волосы подняла девочку с пола, увидев, что она не спит во время дневного сна. Девочку она буквально бросила на матрац.

О жестком обращении медсестры с детьми стало известно благодаря тому, что все происходящее сняла на видео мама двух детей, которая лежала с ними в соседней палате. Зная о жестокости медсестер, она решила с этим бороться и записывала видео, помещая телефон в нишу у оконного проема между палатами.

Оказалось, что жестко обращается с маленькими пациентами и 55-летняя медсестра этого же отделения. Она ударила с силой по спине ребенка за то, что он не спит и ворочается на кровати.

После того как отснятые видео попали в компетентные органы, было решено возбудить еще одно уголовное дело. Оно касается руководства больницы. Администрацию подозревают в халатности.

Стоит отметить, что заведующий детским отделением больницы уже уволен. В детском стационаре установлены камеры, которые позволят контролировать действие персонала и медработников.