В Саратове пьяный насильник покусал и избил девушку на дачной вечеринке

Сегодня, 18 ноября, СУ СКР Саратовской области опубликовало информацию, что полицейские задержали парня возрастом 20 лет за преступление, совершенное половым путем. Вечером 14 ноября на одной из загородных дач в поселке Жасминном собрались молодые люди с девушками.

Отмечали день рождения 20-летней гостьи. В компании парней один из них – 20-летний гражданин Саратова выпил слишком много алкоголя.

Молодой человек начал приставать к имениннице. Когда он с девушкой оказался один на один, мужчина принялся ее избивать. Удары сыпались в голову и по всему телу жертвы. В горячке парень еще и покусал виновницу торжества.

Девушка была шокирована подобным обращением. Она всячески сопротивлялась, кричала, чтобы ей кто-нибудь помог. Молодой человек не обращал на это никакого внимания. Изрядно ее избив, он еще и надругался над ней.

Присутствующие на вечеринке молодые люди поспешили на шум борьбы и призывы помочь. Приятели оттащили насильника от жертвы.

Молодая горожанка позвонила полицейским и сделала заявление об избиении и изнасиловании. Приехавшие сотрудники МВД задержали агрессивного мужчину.

Теперь поведение гостя вечеринки подпадает под ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Молодой человек уже полностью признался в совершенном поступке.

Сейчас он под арестом по ходатайству следствия. Насильник может быть осужден на срок до 6 лет лишения свободы, сообщили в СУ СКР.