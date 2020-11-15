Супруги в Петербурге изнасиловали мужчину с сайта знакомств и сняли весь процесс на видео

Сегодня, 10:29

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Супруги в Петербурге изнасиловали мужчину с сайта знакомств и сняли весь процесс на видео

Сегодня в Санкт-Петербурге сотрудники органов правопорядка задержали пару супругов. Жена со своим мужем совершили надругательство над парнем. Они завели знакомство через интернет портал знакомств.

Сцены интимных подробностей супруги снимали видеокамерой по ходу процесса. Затем они стали использовать шантаж молодого человека с целью наживы.

Эта история началась с того, что жене с мужем надоели обычные супружеские ласки. Им захотелось разнообразить свою интимную жизнь. С этой целью чета начала заходить на сайт знакомств. Там они нашли молодого мужчину, проводившего в чате свое свободное время. Супруги предложили юноше более тесное знакомство в формате МЖМ.

Молодой человек не возражал. Когда они начали интимный процесс, супруг посчитал, что приглашенный гость слишком груб по отношению к его супруге.

Пара договорилась наказать своего нового знакомого. Они вместе изнасиловали его, запечатлев процесс на камеру. Угрожая показать видео его жене, они потребовали от парня 200 тысяч рублей.

Молодой человек не стал платить вымогателям и обратился в полицию. Теперь обоих супругов задержали и выясняют все обстоятельства инцидента.

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