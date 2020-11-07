В Новосибирске нашли скелетированные останки мужчины

Житель Советского района Новосибирска случайно наткнулся на скелетированные останки человека, после чего сразу обратился в полицию. Останки были обнаружены 6 ноября на берегу озера Гладкого, которое находится вблизи улицы Софийской. Рядом находилась сумка, в которой были сигареты, зажигалка, провода, гаечные ключи, кроссовки и шорты.

Следователи СК вместе с сотрудниками полиции осмотрели место происшествия и найденные костные останки. Предполагают, что они принадлежат мужчине. Об этом расказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В настоящее время по факту обнаружения останков проводится следствие. Криминалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу после тщательного осмотра места происшествия, которая позволит определить причину и давность смерти человека. Сведения будут сопоставляться с базой данных без вести пропавших лиц.

По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.