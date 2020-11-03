В Новосибирске двое детей находятся в реанимации из-за коронавируса COVID-19

Сегодня, 19:24

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В Новосибирске двое детей находятся в реанимации из-за коронавируса COVID-19

Сегодня в Новосибирске сообщили, что два ребенка, находящиеся на лечении в инфекционном отделении городской клиники для детей, переведены медиками в реанимацию.

Главный врач медицинского учреждения Татьяна Комиссарова рассказала журналистам, что специалисты нашли у этих несовершеннолетних тяжелую патологию, сопутствующую основному заболеванию.

Главврач поделилась с НГС информацией о количестве больных во вверенной ей медицинской организации. Если взять статистические данные, то в общем протекании Covid-19 среди всех зараженных, 8,5-9% фактов инфицирования – дети.

Как правило, молодой организм переносит инфекцию в легкой и средней степени тяжести. Редко, но все-таки случается тяжелое течение болезни. Это у тех детей, которые имеют сопутствующие заболевания. 

В стационаре инфекционного отделения больницы № 3 лечатся на данный момент 60 детей, коронавирус выявлен у 35.

За период пандемии было госпитализировано 1100 детей, в том числе 780 инфицированных. В реанимацию определяют пациентов с патологией, с органическим поражением центральной нервной системы. На данный момент таких пациентов двое.

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