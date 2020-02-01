Доступные каждому способы защиты от рака назвал онколог

Российский врач-онколог Алексей Мокроносов назвал доступные каждому человеку способы защиты от одной из самых грозных болезней современности - рака. Их приводит на своих страницах издание argumenti.ru.

По словам медика, ключевым профилактическим средством является правильное питание. Еда обязательно должна быть здоровой, в рацион следует включить как можно больше овощей и фруктов. Алексей Мокроносов рекомендует пить только свежевыжатые соки (фреши), а воду - очищенную.

Второй способ защиты - ежедневные занятия спортом. Специалист советует каждому человеку выбираться на прогулку на свежем воздухе - в идеале, ежедневно.

Врач советует отказаться от алкоголя или свести его употребление до минимума. Обязательно стоит отказаться от курения - причем, как от обычного, так и от пассивного. Это означает, что нельзя находиться рядом с курящим человеком и вдыхать дым с никотиновыми смолами.

Напомним, недавно британские медики обнародовали результаты своих шокирующих исследований, посвященных курению. Оказалось, что свыше 90 процентов клеток тех, кто курит, имеют до 10 тысяч дополнительных генетических изменений. Появились они непосредственно под канцерогенным влиянием табачного дыма. Примерно в четверти этих клеток имелась хотя бы одна мутация, которая вела к развитию рака.