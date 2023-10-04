Врачи назвали два симптома, которые указывают на приближение смерти

Атеросклероз, который представляет собой процесс отложения холестерина в стенке сосудов и формирование атеросклеротических бляшек, может стать причиной внезапной смерти. Врач-кардиолог Константин Крулев перечислил симптомы этого состояния.

Он обратил внимание на выводы испанских ученых, которые заявили, что при образовании холестериновых бляшек мужчины начинают рано седеть. Как пояснил кардиолог, преждевременное патологическое старение обычно сопряжено с нарушением пигментации волос. Скачки холестерина в крови также могут указывать на атеросклероз.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич отмечает, что превышение нормы этого показателя можно рассматривать как крайне тревожный симптом. Когда бляшка лопается, случается инфаркт или инсульт, и это происходит почти мгновенно. Поэтому чрезвычайно важно контролировать уровень холестерина в крови. Примечательно то, что для 99% пациентов реанимации инфаркт стал неожиданным событием, хотя врачи не считают это сюрпризом.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»