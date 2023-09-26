«Синяки, пятна, утомляемость»: Травматолог рассказал, как обнаружить дефицит витаминов без анализов

Сегодня, 18:54

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«Синяки, пятна, утомляемость»: Травматолог рассказал, как обнаружить дефицит витаминов без анализов
Фото из открытых источников

Врач-травматолог Михаил Федосенко обратил внимание на то, что организм часто сигнализирует о нехватке витаминов. Это можно считать поводом для пересмотра рациона.

Так, судороги в ногах указывают на нехватку магния в организме. Белые пятна на коже и пигментация на лице говорят о дефиците меди в организме. А белые пятна на ногтях свидетельствуют о нехватке цинка. При сухости кожи можно говорить о том, что организму не хватает витаминов А и Е. При дефиците витамина В ухудшается чувствительность конечностей, вплоть до их онемения. На дефицит витамина Д и нехватку железа указывают усталость и быстрая утомляемость. Синяки от легких ударов появляются, если организм требует витаминов К и С.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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