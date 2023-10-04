«Без температуры»: Британские медики назвали ТОП-5 симптомов нового варианта COVID-19

Британские медики назвали пять распространенных симптомов заражения новым штаммом коронавируса — «Pirola». В частности, к ним они отнесли головную боль, кашель, насморк, першение в горле и слабость. Как отмечают медики, из-за того, что эти симптомы наиболее распространены и максимально напоминают сезонную простуду, ковид часто путают с ОРВИ.

Медики обратили внимание на то, что теперь заболевание протекает без одышки и высокой температуры. Британские специалисты также отмечают, что в некоторых случаях встречаются такие симптомы, как язвы на губах или языке, конъюнктивит, диарея, ломота в ногах, сыпь на теле, покраснение пальцев. Также врачи не исключают, что заболевший может столкнуться с диареей, а также у него может быть хриплый голос.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»