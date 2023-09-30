Выявлены механизмы воспаления кишечника из-за микроорганизмов

Сегодня, 17:59

Image 16+
Выявлены механизмы воспаления кишечника из-за микроорганизмов
Фото из открытых источников

Ученые из Медицинской школы Ен Лу Лина рассказали о том, как может начинаться процесс воспаления кишечника. На страницах издания The EMBO Journal они опубликовали доклад о проведенной работе, пишет Лента.ру.

Оказалось, что причиной воспаления кишечника могут быть протисты. Это группа простейших эукариотических организмов, которая состоит из одной клетки. Исследователи изучали влияние на кишечник одного из подтипов Blastocystis — ST7. Этот подтип встречается чаще в Азии, чем в Европе, и считается, что он может провоцировать диарею, что удалось подтвердить в ходе исследования.

Ученые выявили, что Blastocystis ST7 вызывает заболевание кишечника на молекулярном уровне. Этот протист синтезирует индол-3-ацетилдегид (I3AA), который связывается с иммунными клетками, провоцируя воспалительные процессы.

Также ученым удалось установить, что нейтрализовать I3AA могут пробиотики лактобациллы, содержащиеся в йогурте, твороге и хлебе на закваске. Поэтому в случае диареи, спровоцированной Blastocystis ST7, рекомендуются продукты, содержащие лактобациллы.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Выявлены механизмы воспаления кишечника из-за микроорганизмов

Сегодня, 17:59

Нутрициолог Сергей Знаков назвал 7 популярных продуктов, которые вызывают онкологию

Вчера, 13:54

Врач Тихомирова рассказала о пользе танцев для психики и тела

Вчера, 12:44

Врач Марьям Сайфуллина призвала в первую очередь делать детям прививку от менингита

Вчера, 07:44

Онколог Игорь Погребняков заявил о 100% эффективности российского препарата от рака

30-09-2023, 08:34

Мышечное бессилие: у статинов обнаружили опасный побочный эффект

29-09-2023, 17:14

USYD: подъем по лестнице и мытье полов снижают риск инсульта

29-09-2023, 12:14

«Синяки, пятна, утомляемость»: Травматолог рассказал, как обнаружить дефицит витаминов без анализов

28-09-2023, 18:54

Доктор Шишонин назвал три привычки, разрушающие иммунитет

27-09-2023, 10:19

Эндокринолог Катхурия: сетка из йода не восполнит дефицита вещества в организме

26-09-2023, 14:09

Эндокринолог РФ Янг: ароматизаторы и красители губят поджелудочную железу

26-09-2023, 08:49

Врач Фомичева: соленая и сладкая еда может разрушить сердца

26-09-2023, 08:39

Онколог Карасев назвал ежедневные привычки многих людей, которые ведут к раку

25-09-2023, 16:29

Ученые сообщают, что питание для долголетия у мужчин и женщин различается

25-09-2023, 10:39

Педиатр Перова рассказала о риске остановки дыхания из-за гипотермии

25-09-2023, 09:44

В России вновь растет заболеваемость коронавирусом COVID-19. Что рекомендуют врачи

24-09-2023, 23:24

Врач Захарова назвала признаки ракового кашля

24-09-2023, 21:39

Врач Крулев назвал симптом, повышающий риск внезапной смерти

24-09-2023, 17:29

Ученые предложили использовать для борьбы с ожирением соединение из хмеля

24-09-2023, 17:29

Диетолог Соломатина: морепродукты и овсянка тормозят процессы старения после 50

24-09-2023, 10:29

Новости партнеров