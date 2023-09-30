Выявлены механизмы воспаления кишечника из-за микроорганизмов

Ученые из Медицинской школы Ен Лу Лина рассказали о том, как может начинаться процесс воспаления кишечника. На страницах издания The EMBO Journal они опубликовали доклад о проведенной работе, пишет Лента.ру.

Оказалось, что причиной воспаления кишечника могут быть протисты. Это группа простейших эукариотических организмов, которая состоит из одной клетки. Исследователи изучали влияние на кишечник одного из подтипов Blastocystis — ST7. Этот подтип встречается чаще в Азии, чем в Европе, и считается, что он может провоцировать диарею, что удалось подтвердить в ходе исследования.

Ученые выявили, что Blastocystis ST7 вызывает заболевание кишечника на молекулярном уровне. Этот протист синтезирует индол-3-ацетилдегид (I3AA), который связывается с иммунными клетками, провоцируя воспалительные процессы.

Также ученым удалось установить, что нейтрализовать I3AA могут пробиотики лактобациллы, содержащиеся в йогурте, твороге и хлебе на закваске. Поэтому в случае диареи, спровоцированной Blastocystis ST7, рекомендуются продукты, содержащие лактобациллы.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»