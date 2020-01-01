Риск рака легких снижается после отказа от курения

Сегодня, 18:11

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Риск рака легких снижается после отказа от курения

Учеными из Великобритании установлено, что риск развития рака легких снижается после отказа от курения. Доказано, что после того, как человек бросил курить, происходит полное восстановление организма.

По данным исследований более 90% клеток курильщиков имеют до 10 тысяч дополнительных генетических изменений, вызванных влиянием табачного дыма. Приблизительно четвертая часть этих клеток содержала как минимум одну мутацию, провоцирующую развитие рака.

При изучении бывших курильщиков, выяснилось, что в их организме содержится в четыре раза больше здоровых клеток, чем у тех, кто курит постоянно.

Специалисты утверждают, что при отказе от курения в любом возрасте и с любым стажем курения замедляется накопление повреждений ДНК в клетках и активируются здоровые клетки для защиты от рака.

 

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