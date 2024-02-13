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Терапевт Десаи: использование поцарапанных сковородок может привести к раку

5-02-2024, 17:14

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Известный врач-терапевт Пунам Десаи, практикующая в Соединенных Штатах Америки, предупредила о том, что приготовление пищи на шипящих сковородках, с высокой степенью вероятности, может привести к большим проблемам со здоровьем, и даже к раку. Доктор Пунам Десаи опубликовала большую статью об этом в газете «The Sun».

Медицинский специалист Пунам Десаи объясняет данную ситуацию тем обстоятельством, что большое количество микропластика попадает в пищу через трещины, вмятины, царапины и сколы на сковородах с антипригарным и керамическим покрытием. Эти нерастворимые частицы могут оставаться в организме в течение длительного времени после попадания в пищу и вызывать необратимые последствия. Об этом сегодня написали журналисты информационного агентства Lenta.ru.


Автор текста: Staalker
Информационное агентство «Что происходит»
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