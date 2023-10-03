Доктор Берг назвал лучшим средством для чистки сосудов от холестериновых бляшек ферментированные бобы

Доктор Эрик Берг, всемирно известный эксперт по питанию из США, считает лучшим натуральным средством для очищения сосудов от холестериновых отложений и бляшек ферментированные бобы. Об этом пишет «Shraibikus News» .

По словам специалиста, ферментированные бобы в особом представлении не нуждаются, а лучшей его рекламой являются жители Японии. Они веками употребляют ферментированные бобы и практически не сталкиваются с высоким уровнем холестерина и холестериновых бляшек.

Липидные отложения на стенках сосудов заставляют страдать буквально все органы, которые недополучают кислород и питательные вещества. Сосуды, на которых наслаивается холестерин, утрачивают свою гибкость и хуже пропускают кровь.

Врачи, как правило, в таких случаях выписывают статины. Доктор Берг не считает их оптимальным решением проблемы из-за ряда побочных эффектов. Такие лекарства могут провоцировать заболевания мышц, эректильную дисфункцию, приводить к снижению уровня тестостерона и, даже, повышать риски возникновения рака и инсульта.

Доктор утверждает, что реальный показатель эффективности статинов находится на уровне 1%, тогда как риски негативных эффектов от их применения гораздо выше — целых 5%.

Эрик Берг настаивает на том, что куда лучше с холестерином справляются ферментированные соевые бобы, в составе которых есть фермент наттокеназа.

Натто в Японии считается традиционным национальным блюдом. Готовится оно из сброженных соевых бобов и подается к завтраку.

Наттокеназа эффективно борется с тромбами, способствует рассасыванию полипов в носу, очищению сосудов и нормализации показателей артериального давления.

Автор текста: Ольга Громова

Информационное агентство «Что происходит»