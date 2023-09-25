Доктор Шишонин назвал три привычки, разрушающие иммунитет

Сегодня, 10:19

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Доктор Шишонин назвал три привычки, разрушающие иммунитет
Фото из открытых источников

Зачастую люди не хотят отказываться от своих привычек и тем самым разрушают иммунитет. Доктор Александр Шишонин назвал три привычки, которые пагубно влияют на организм.

В первую очередь необходимо вовремя ложиться спать и полноценно отдыхать. Дело в том, что во время сна запускаются процессы обновления. Также важно уделять время физической активности. Малоподвижный образ жизни приводит к снижению выносливости. В такой ситуации меняются функции клеток, что запускает процессы, разрушающие здоровье.

Доктор также советует контролировать объем порций. Он предостерегает от переедания, которое чревато нагрузкой на ЖКТ и увеличением веса. Словом, для укрепления иммунитета следует полноценно отдыхать, больше двигаться и правильно питаться. Эти достаточно простые правила могут предотвратить возникновение проблем со здоровьем.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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