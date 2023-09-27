Мышечное бессилие: у статинов обнаружили опасный побочный эффект

Сегодня, 17:14

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Мышечное бессилие: у статинов обнаружили опасный побочный эффект
Фото из открытых источников

У популярных лекарств для сердечников обнаружен опасный побочный эффект. Об этом заявляют специалисты Агентства по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Великобритании. 

Речь идет о редком, но серьезном заболевании - тяжелой мышечной слабости («миастения гравис»). При ней нарушается передача сигналов от нервов к мышцам, из-за этого развивается их слабость. Этот эффект могут оказывать статины не только при регулярном приеме, но и если препарат начали использовать впервые. 

Статины являются одними из самых популярных препаратов, которые принимают сердечники для контроля уровня холестерина. Мышечная слабость, которая может затронуть все мышцы организма или проявиться локальными поражениями, возникает после приема препаратов, содержащих аторвастатин, правастатин, ловастатин, флувастатин, симвастатин, розувастатин и питавастатин. 

«Миастению гравис» могут запускать и другие лекарства, такие, как фторхинолоны, макролиды, аминогликозиды, а также бета-блокаторы.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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