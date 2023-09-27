USYD: подъем по лестнице и мытье полов снижают риск инсульта

Сотрудники Сиднейского университета (USYD) выяснили, что даже короткая высокоинтенсивная физическая активность снижает риск инсультов и инфарктов. В новом исследовании ученых участвовали свыше 25 тысяч британцев в возрасте от 42 до 78 лет. Они были снабжены приборами для отслеживания активности. В ходе эксперимента ученые увидели, что 97% случайных физических нагрузок длятся порядка 10 минут. Но даже такая спонтанная активность снижает риск инсульта и инфаркта.

Более полезными оказались длительные эпизоды активности. Ученые обращают внимание на то, что движение в течение одной-трех минут снижает сердечно-сосудистый риск на 29% больше, чем всплеск активности менее чем на минуту. Интенсивность нагрузки можно считать идеальной, если дыхание учащается так, что человеку сложно поддерживать разговор. Подобная активность должна занимать 15% от времени суток. Активность может представлять собой, в том числе подъем по лестнице или мытье полов, а не только тренировки.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»