Врач Тихомирова рассказала о пользе танцев для психики и тела

Танцевально-двигательная терапия часто используется в рамках реабилитационных программ для людей с деменцией, депрессией, болезнью Паркинсона и онкологическими заболеваниями. Занятия танцами не только положительно влияют на физическое состояние человека, но и могут помочь в борьбе со многими серьезными недугами. Об этом рассказала врач ЛФК и спортивной медицины Мария Тихомирова.

Доктор отмечает, что танцы помогают развиваться чувству равновесия, дают силы, способствуют развитию гибкости, выносливости и координации движений, оказывают положительное влияние на эмоциональный фон. Люди, занимающиеся танцами, лучше воспринимают эмоции других людей. Также танцы повышают мотивацию и жизнерадостность, а также снижают уровень стресса.

Танцевальные движения укрепляют нервную систему и скелет, а также помогут развить чувство прекрасного. Кроме того, новый вид увлечения окажет пользу нейронам головного мозга, что станет профилактикой деменции.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»