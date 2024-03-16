Качественные консервы можно вычислить за минуту

Даже дорогостоящие мясные консервы могут отличаться невысоким качеством. Чтобы найти достойный продукт в супермаркете, не стоит обращать внимание на высокую стоимость и анализировать состав. При выборе стоит рассмотреть одну деталь.

Так, на банках указывают ассортиментный номер. Для говядины — 01, для баранины — 02, а для свинины — 03. Другие значения указывают на то, что в составе не мясо, а смесь субпродуктов и сои. Обычно эту цифру можно увидеть рядом со сроком годности, около буквы «А», которая указывает на то, что консервы мясные.

Обозначение «Р» используют для рыбных консервированных продуктов.