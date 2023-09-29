Нутрициолог Сергей Знаков назвал 7 популярных продуктов, которые вызывают онкологию

Сегодня, 13:54

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Нутрициолог Сергей Знаков назвал 7 популярных продуктов, которые вызывают онкологию
Фото из открытых источников

Питание оказывает огромное влияние на здоровье людей. Употребляемые продукты, с высокой степенью вероятности, могут спровоцировать опасные болезни, в том числе онкологические. Медицинский специалист в области питания и пищевых продуктов Сергей Знаков перечислил 7 максимально опасных для человеческого здоровья продуктов, которые многие употребляют весьма регулярно.

Онкологи всего мира предупреждают о том, что курение в сочетании с неправильным питанием являются главными причинами развития рака. Именно вследствие этого, чрезвычайно важно не только не курить, но и постоянно следить за рационом своего питания. Одним из максимально вредных продуктов врач-нутрициолог Сергей Знаков считает консервированную томатную пасту, расфасованную в железные банки. Подобное мнение медик объяснил тем, что сама по себе томатная паста содержит в своем составе вещества, которые разъедают консервные банки. Поэтому доктор Знаков советует либо вообще не приобретать подобные консервы, либо покупать томатные консервы в стеклянных банках.

Очень вредной для людей является и рыба, которую выращивают на специальных рыбных фермах. Известно, что в такой рыбе много различных добавок и антибиотиков. Необходимо отказаться от употребления в пищу попкорна домашнего приготовления. Такой пищевой продукт готовится в пакетах, содержащих вредные вещества. Через некоторое время нахождения в этих упаковках, они переходят в пищу.

Вредят здоровью многие сахарозаменители, поэтому, выбирая для себя какой-то из них, важно изучить, как он влияет на организм. Важно помнить, что вредит здоровью и красное мясо, если готовить его до поджаристой корочки и употреблять такой продукт очень часто. Из рациона стоит убрать маргарин в любом виде, так как он содержит опасные для здоровья канцерогены. Провоцирует рак также алкоголь. Поэтому от спиртного тоже следует отказаться тем, кто хочет снизить вероятность развития онкологии. Такую информацию сегодня представили корреспонденты новостного онлайн-агентства «MedNovelty».

Автор текста:
Информационное агентство «Что происходит»

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