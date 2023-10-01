Врач РФ рассказала, от каких болезней защитит отказ от мучного

Сегодня, 14:44

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Врач РФ рассказала, от каких болезней защитит отказ от мучного
Фото из открытых источников

Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует отказаться от мучного, поскольку это поможет снизить риски многих заболеваний.  

В беседе с порталом «Москва 24» она отметила, что мука высшего сорта – это один из самых вредных ингредиентов. Из нее готовят белый хлеб, булки, печенье и макароны. Поэтому такие продукты следует избегать.

«Отказ от изделий из муки высшего сорта – это профилактика сердечно-сосудистой недостаточности, гипертонии, повышения уровня холестерина в крови, набора веса, ожирения печени, диабета второго типа и развивающейся на его фоне дегенерации сетчатки глаз», — сообщила Соломатина.

Она подчеркнула, что в муке высшего сорта много сахара и быстрых углеводов. Они провоцируют скачек сахара в крови, и это приведет к тому, что углеводы будут накапливаться в организме, превращаясь в жир. Поэтому, употребляя продукцию из белой муки, человек толстеет.

Но еще хуже то, что из-за продуктов из белой муки формируется инсулинорезистентность, а затем и диабет. Поэтому крайне важно следить за тем, какое количество мучного в рационе, чтобы не столкнуться с неизлечимыми заболеваниями.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

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