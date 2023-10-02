Эндокринолог РФ Тананакина предупредила, что от картофеля и хлеба захочется спать

Сегодня, 13:34

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Эндокринолог РФ Тананакина предупредила, что от картофеля и хлеба захочется спать
Фото из открытых источников

Врач-эндокринолог Наталья Тананакина объяснила, почему от картофеля и хлеба может хотеться спать.

По ее словам, сонливость повышают продукты, которые содержат углеводы, пишет Газета.ру.

Простые углеводы повышают уровень сахара в крови, а потом он резко снижается и возникает сонливость.

«К таким продуктам относятся сладости, белый хлеб, паста, белый рис и картофель. Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды», — сообщила Тананакина.

Много триптофана содержится в таких продуктах как творог, индейка, молоко, орехи, различные семена. Триптофан, попадая в организм, повышает уровень серотонина, а это приводит к сонливости.

Магний тоже влияет на самочувствие человека. Употребление продуктов, содержащих магний, улучшает качество сна. Его можно получить, если есть орехи, семена, шпинат, авокадо, бананы и темный шоколад.

У некоторых людей сонливость вызывает алкоголь. Но его не стоит использовать как снотворное, поскольку он ухудшает качество сна.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

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