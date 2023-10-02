Терапевт Игорь Видяскин: если у человека случился инсульт, нельзя давать ему лекарства

Терапевт Игорь Видяскин рассказал о том, как помочь человеку, у которого был инсульт.

Он отметил, что крайне важно, чтобы пациент получил как можно быстрее медицинскую помощь, пишет NEWS.ru. Также есть комплекс мер, которые рекомендуется выполнить для минимизации возможных повреждений.

По словам Видяскина, стоит запомнить, что при «ударе» нельзя давать больному медикаменты без назначения врача, а также кормить и поить. Больного следует уложить в удобное положение, но при этом важно не перемещать его без необходимости.

Врач рекомендовал расстегнуть одежду, если она тугая, чтобы пациент свободно дышал.

«В случае отсутствия дыхания и сознания, приступайте к проведению сердечно-легочной реанимации», — сказал Видяскин.

Если у пациента тошнота или рвота, то его следует повернуть на бок и положить пакет или таз рядом с лицом для рвотных масс. Видяскин также посоветовал записать время начала возникновения симптомов инсульта, поскольку эта информация поможет медикам в дальнейшем при оказании помощи пациенту.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»