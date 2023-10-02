Терапевт Игорь Видяскин: если у человека случился инсульт, нельзя давать ему лекарства

Сегодня, 13:09

Image 16+
Терапевт Игорь Видяскин: если у человека случился инсульт, нельзя давать ему лекарства
Фото из открытых источников

Терапевт Игорь Видяскин рассказал о том, как помочь человеку, у которого был инсульт.

Он отметил, что крайне важно, чтобы пациент получил как можно быстрее медицинскую помощь, пишет NEWS.ru. Также есть комплекс мер, которые рекомендуется выполнить для минимизации возможных повреждений.

По словам Видяскина, стоит запомнить, что при «ударе» нельзя давать больному медикаменты без назначения врача, а также кормить и поить. Больного следует уложить в удобное положение, но при этом важно не перемещать его без необходимости.

Врач рекомендовал расстегнуть одежду, если она тугая, чтобы пациент свободно дышал.

«В случае отсутствия дыхания и сознания, приступайте к проведению сердечно-легочной реанимации», — сказал Видяскин.

Если у пациента тошнота или рвота, то его следует повернуть на бок и положить пакет или таз рядом с лицом для рвотных масс. Видяскин также посоветовал записать время начала возникновения симптомов инсульта, поскольку эта информация поможет медикам в дальнейшем при оказании помощи пациенту.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Эндокринолог РФ Тананакина предупредила, что от картофеля и хлеба захочется спать

Сегодня, 13:34

Терапевт Игорь Видяскин: если у человека случился инсульт, нельзя давать ему лекарства

Сегодня, 13:09

Врач развеяла мифы о боли в суставах

Сегодня, 10:29

Врач РФ рассказала, от каких болезней защитит отказ от мучного

Вчера, 14:44

Выявлены механизмы воспаления кишечника из-за микроорганизмов

2-10-2023, 17:59

Нутрициолог Сергей Знаков назвал 7 популярных продуктов, которые вызывают онкологию

1-10-2023, 13:54

Врач Тихомирова рассказала о пользе танцев для психики и тела

1-10-2023, 12:44

Врач Марьям Сайфуллина призвала в первую очередь делать детям прививку от менингита

1-10-2023, 07:44

Онколог Игорь Погребняков заявил о 100% эффективности российского препарата от рака

30-09-2023, 08:34

Мышечное бессилие: у статинов обнаружили опасный побочный эффект

29-09-2023, 17:14

USYD: подъем по лестнице и мытье полов снижают риск инсульта

29-09-2023, 12:14

«Синяки, пятна, утомляемость»: Травматолог рассказал, как обнаружить дефицит витаминов без анализов

28-09-2023, 18:54

Доктор Шишонин назвал три привычки, разрушающие иммунитет

27-09-2023, 10:19

Эндокринолог Катхурия: сетка из йода не восполнит дефицита вещества в организме

26-09-2023, 14:09

Эндокринолог РФ Янг: ароматизаторы и красители губят поджелудочную железу

26-09-2023, 08:49

Врач Фомичева: соленая и сладкая еда может разрушить сердца

26-09-2023, 08:39

Онколог Карасев назвал ежедневные привычки многих людей, которые ведут к раку

25-09-2023, 16:29

Ученые сообщают, что питание для долголетия у мужчин и женщин различается

25-09-2023, 10:39

Педиатр Перова рассказала о риске остановки дыхания из-за гипотермии

25-09-2023, 09:44

В России вновь растет заболеваемость коронавирусом COVID-19. Что рекомендуют врачи

24-09-2023, 23:24

Новости партнеров