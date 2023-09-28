Онколог Игорь Погребняков заявил о 100% эффективности российского препарата от рака

Сегодня, 08:34

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Онколог Игорь Погребняков заявил о 100% эффективности российского препарата от рака
Фото из открытых источников

В России создан препарат от рака, который может давать 100% эффективность.

Об этом заявил врач по рентгенэндоваскулярной диагностике ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Игорь Погребняков. Он отметил, что этот препарат может применяться для лечения некоторых агрессивных видов рака ЖКТ, мочеполовой системы, кожи и верхних дыхательных путей, пишет РИА «Новости». По словам Погребнякова, на определенных стадиях эффективность этого лекарства может достигать 90-100%.

В РФ уже применяются аналоги такого препарата, и они не только эффективны, но и легко переносятся пациентами. Единственным противопоказанием к их применению является порфириновая болезнь. Это заболевание на территории РФ встречается очень редко, рассказал Погребняков.

Отметим, в лечении рака крайне важно выявить заболевание как можно раньше, поскольку это позволяет существенно повысить эффективность лечения.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

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