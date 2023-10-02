Врач развеяла мифы о боли в суставах

Врач-ревматолог Амара Эзеонеджи в беседе с «Daily Mirror» развенчала мифы об артрите.

Многие думают, что артрит развивается только у пожилых людей, пишет Лента.ру. Но на самом деле это далеко не так. Это заболевание может поражать суставы и людей в среднем возрасте, и даже у детей.

«Остеоартрит является наиболее распространенным типом артрита, и к 70 годам он поражает половину из нас. Но это не неизбежная часть старения: суставы не похожи на автомобильные шины, которые изнашиваются и подлежат замене», — сказала врач.

Также ошибочно считать, что спорт является одной из самых главных причин артрита. На самом деле активный кровоток помогает улучшить питание суставов. Но важно правильно выбрать физическую нагрузку, чтобы не оказывать лишнего давления на суставы.

Помимо этого ошибочно думать, что болезни суставов могут быть из-за холодного климата или неправильного рациона. По словам эксперта, в первую очередь артрит является результатом проявления генетических факторов и факторов окружающей среды.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»