Врач Марьям Сайфуллина призвала в первую очередь делать детям прививку от менингита

Врач-педиатр высшей категории Марьям Сайфулина объяснила, почему детей важно вакцинировать.

Она сообщила, что вакцинация защищает детей от опасных заболеваний, пишет «Прайм». Поэтому крайне важно, чтобы дети получили все прививки.

Одной из самых важных прививок Сайфулина назвала прививку от менингита.

«К сожалению, менингитом по-прежнему заражаются в России, в том числе и в Москве. Эта эпидемиологически значимая инфекция передается воздушно-капельным путем, имеет вспышечный характер, может привести к серьезным осложнениям, вплоть до инвалидности», — отметила педиатр.

Она рассказала, что прививка от менингита ставится одна на всю жизнь. Ее обязательно следует сделать тем детям, которые бывают в детском коллективе, пользуются общественным транспортом и т.п.

Рекомендует настоятельно эксперт вакцинацию детей от клещевого энцефалита, а также от ротавирусной инфекции. Помимо этого не лишним будет сделать в подростковом возрасте прививку от вируса папилломы человека.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»