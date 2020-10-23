Россиян предупредили об опасности хранения сбережений в долларах

Финансовый аналитик и управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал, почему опасно для россиян хранить сбережения в американской валюте. По словам эксперта, нестабильная экономическая ситуация в США и грядущий кризис в первую очередь будет отражаться на национальной валюте страны, информирует «ПРАЙМ».
По мнению Андрея Русецкого, главную угрозу для сбережений россиян в долларовом эквиваленте будет создавать возможная победа на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Эксперт спрогнозировал, что в таком случае для России будут введены дополнительные санкции, и одной из ограничительных мер может стать запрет на операции в долларах для российских банков и блокировка их корреспондентских счетов в американских кредитных организациях.
Русецкий подчеркнул, что вероятность такой ситуации пока является гипотетической, но исключать ее никак нельзя.
Также эксперт обратил внимание на значительно более низкую доходность номинированных в долларах инструментов по сравнению с рублевыми — причиной этому явлется разница в уровне ставок на рынках.
Специалист также спрогнозировал нормализацию рубля в 2021 году в связи с ростом мировой экономики.
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