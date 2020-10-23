Россиян предупредили об опасности хранения сбережений в долларах

Сегодня, 15:53

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Россиян предупредили об опасности хранения сбережений в долларах

Финансовый аналитик и управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал, почему опасно для россиян хранить сбережения в американской валюте. По словам эксперта, нестабильная экономическая ситуация в США и грядущий кризис в первую очередь будет отражаться на национальной валюте страны, информирует «ПРАЙМ». 

По мнению Андрея Русецкого, главную угрозу для сбережений россиян в долларовом эквиваленте будет создавать возможная победа на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Эксперт спрогнозировал, что в таком случае для России будут введены дополнительные санкции, и одной из ограничительных мер может стать запрет на операции в долларах для российских банков и блокировка их корреспондентских счетов в американских кредитных организациях. 

«Если Джо Байден выиграет президентскую гонку, все депозитные и расчетные счета российских резидентов могут будут заморожены на неопределенный срок — ведь этот кандидат известен своими антироссийскими настроениями», - сказал аналитик. 

Русецкий подчеркнул, что вероятность такой ситуации пока является гипотетической, но исключать ее никак нельзя.

Также эксперт обратил внимание на значительно более низкую доходность номинированных в долларах инструментов по сравнению с рублевыми — причиной этому явлется разница в уровне ставок на рынках. 

«Приведу пример: доходность казначейских облигаций со сроком обращения 10 лет в настоящий момент находится на уровне 0,8 процента годовых, что ниже базовой инфляции в США, которая равняется 1,7 процента», - сообщил Русецкий. 

Специалист также спрогнозировал нормализацию рубля в 2021 году в связи с ростом мировой экономики. 

«С точки зрения инвестирования по валютам я рекомендую прибегнуть к принципу диверсификации. У каждого человека свой взгляд на то, сколько нужно сберегать в валюте – это зависит от его образа жизни. В целом доля импорта в потребительских товарах россиян составляет 37% для промтоваров и 25% для продовольствия – примерно эту долю сбережений логично держать в валюте, можно ещё добавить и часть сбережений на отпуск»,- заключил Русецкий.
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