В «Туризм.РФ» и «Кавказ.РФ» рассказали о создании новых курортов в РФ

В России продолжают развивать внутренний туризм, чтобы россияне могли отдыхать не только за границей.

«Туризм.РФ» сообщает, что регионы РФ будут создавать новые курорты.

В подавляющем большинстве они разрабатываются и реализуются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Под их развитие выделяются миллиарды рублей, поскольку во многих регионах приходится туристическую инфраструктуру восстанавливать едва ли не с нуля.

К примеру, в Сахалинской области планируют развивать «Долину Айна», а в Иркутской области запланировано расширение «Байкальской слободы» и откроется курорт «Грин Флоу Байкал». В Алтайском крае планируется развитие «Белокурихи горной». Множество проектов реализуют в Татарстане и других регионах страны.

К 2030 году откроют курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. При этом планируется, что это будут круглогодичные курорты.

Проекты подразумевают строительство новых отелей и обустройство всей инфраструктуры, необходимой для комфортного отдыха.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»