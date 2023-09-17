В Самарской области власти заявили о невозможности влиять на стоимость бензина

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
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В Самарской области пока еще цены на бензин марки 92 и дизельное топливо ниже среднего уровня по России и Приволжскому федеральному округу (ПФО). Об этом сообщило региональное Министерство промышленности и торговли, передает 63.RU
«Бензин марки 92 в регионе стоил в среднем 49,55 рубля, в ПФО — 49,69 рубля, а по стране — больше 50 рублей. Цена дизельного топлива в Самарской области в среднем составила 59,29 рубля, в ПФО — 59,50 рубля, по РФ — 61,58 рубля», — рассказали в ведомстве.
При этом в министерстве рассказали, что не могут влиять на цену топлива, поскольку она формируется на рыночной основе.
Отметим, жители Самарской области жалуются на рост цен на все виды топлива. Больше всего подорожало дизельное топливо. По мнению экспертов, в данном случае рост цен связан с падением курса рубля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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