Исследование: в Калининграде можно снять самое дешевое жилье

Сегодня, 10:34

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Исследование: в Калининграде можно снять самое дешевое жилье
Фото из открытых источников

Эксперты сайта «Суточно.ру» назвали города, где можно сравнительно дешево снять жилье посуточно. Как выяснилось, за год ставка аренды повысилась на 9%. По словам аналитиков, средняя стоимость посуточной аренды по всей России составила 3556 рублей в день. Согласно выводам специалистов, топ-10 возглавил Калининград, где в сентябре снять жилье можно было за 2926 рублей. Вторая и третья строки отданы Кисловодску (3194 рубля) и Казани (3393 рубля).

На четвертой позиции находится Петербург, где поселиться в апартаментах можно за 3461 рубль. Нижний Новгород, где можно было арендовать жилье за 3618 рублей, расположился на пятом месте. В Адлере арендовать квартиру на сутки в сентябре можно было за 3864 рубля, а в Зеленоградске — за 4026 рублей.

Восьмое место у Москвы, где аренда жилья в сентябре стоила около 4152 рубля. Замыкают список Сочи (4574 рубля) и поселок Сириус (4988 рублей). Юрий Кузнецов, основатель и генеральный директор сервиса, утверждает, что повышение цен связано с ростом внутреннего туризма, увеличением спроса и макроэкономическими факторами.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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