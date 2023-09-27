Экономист Корнеев заявил, что подешевевший бензин еще не успел доехать до заправок

Сегодня, 07:39

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Экономист Корнеев заявил, что подешевевший бензин еще не успел доехать до заправок
Фото из открытых источников

Подешевевший бензин вскоре появится на заправках. Об этом сообщает издание «360».

По мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, меры по стабилизации цен на бензин, предпринятые российскими властями, нельзя назвать успешными, ведь подешевевшего топлива пока еще не наблюдается на автозаправочных станциях. Сейчас же для заправки транспорта предлагается бензин, закупленный более месяца назад и, соответственно, дорогой.

«Купленный сейчас бензин доедет до некоторых заправок только через месяц. И ожидать, что на этих заправках вдруг неожиданно начнут снижаться цены, не приходится», — отметил экономист.

Он добавил, что до тех пор, пока все автозаправочные станции не распродадут уже накопленный объем горючего, наличия подешевевшего бензина ждать не приходится. А на это уйдет примерно месяц.

В то же время экономист и политический аналитик Валерий Корнеев уверен, что на розничном рынке и дальше будут высокие цены благодаря «усилиям» нефтяных компаний, которые, не смотря на падение оптовых цен, не будут снижать свои цены, а даже наоборот — могут их поднять.

«Без ручного управления тут не обойтись», — подчеркнул эксперт.

Напомним, российские власти в рамках оперативного реагирования на подорожание ГСМ экстренно ввели ограничения на экспорт топлива. Если бы не эти шаги, литр бензина мог бы стоить еще на 7-8 рублей дороже нынешней цены.

Автор текста:
Информационное агентство «Что происходит»

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