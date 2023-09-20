Tranio: самыми популярными у россиян странами для покупки недвижимости стали ОАЭ, Греция и Турция

Россияне стали чаще покупать жилье в ОАЭ.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные международного брокера недвижимости Tranio. В общем объеме количества покупок жилья гражданами РФ за рубежом, на долю ОАЭ приходится 11,9%. Спрос на недвижимость в этой стране среди россиян вырос на 55%.

Как отмечают многие из тех, кто приобретает в ОАЭ недвижимость, они вкладываются, чтобы сохранить деньги. В среднем сделка заключается на 250 тыс. евро.

В рейтинге по популярности далее идут Греция и Турция, где средний бюджет составляет 250 и 160 тыс. евро соответственно. При этом спрос на жилье в Греции растет, а в Турции – падает.

В топ-10 попали также Испания, Таиланд, Грузия, Франция, Кипр, Италия, Индонезия.

Исследование показало, что чаще всего за границей жилье покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Популярностью пользуются у них в основном апартаменты, а вот дома выбирают в курортных странах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»