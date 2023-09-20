Tranio: самыми популярными у россиян странами для покупки недвижимости стали ОАЭ, Греция и Турция

Сегодня, 13:04

Image 16+
Tranio: самыми популярными у россиян странами для покупки недвижимости стали ОАЭ, Греция и Турция
Фото из открытых источников

Россияне стали чаще покупать жилье в ОАЭ.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные международного брокера недвижимости Tranio. В общем объеме количества покупок жилья гражданами РФ за рубежом, на долю ОАЭ приходится 11,9%. Спрос на недвижимость в этой стране среди россиян вырос на 55%.

Как отмечают многие из тех, кто приобретает в ОАЭ недвижимость, они вкладываются, чтобы сохранить деньги. В среднем сделка заключается на 250 тыс. евро.

В рейтинге по популярности далее идут Греция и Турция, где средний бюджет составляет 250 и 160 тыс. евро соответственно. При этом спрос на жилье в Греции растет, а в Турции – падает.

В топ-10 попали также Испания, Таиланд, Грузия, Франция, Кипр, Италия, Индонезия.

Исследование показало, что чаще всего за границей жилье покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Популярностью пользуются у них в основном апартаменты, а вот дома выбирают в курортных странах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Tranio: самыми популярными у россиян странами для покупки недвижимости стали ОАЭ, Греция и Турция

Сегодня, 13:04

Спрос на туристические туры в Турцию снизился почти в полтора раза из-за роста цен

Вчера, 17:04

Минфин Украины сообщил о получении гранта США в размере 1,25 миллиардов долларов

Вчера, 15:24

Фермеры предупредили россиян о резком повышении цен на свинину

Вчера, 11:14

Власти РФ хотят обложить пошлинами почти весь экспорт

Вчера, 07:34

UGA: урожай зерновых в Украине может составить 80 миллионов тонн

20-09-2023, 14:14

Саудовская Аравия сокращает добычу нефти на фоне слабого спроса

19-09-2023, 14:19

Аналитик «BlackRock» снизили рейтинг китайские акций на фоне опасений за экономику

19-09-2023, 11:44

В Екатеринбурге бензин и дизель вновь подорожали, на заправке исчез 95-й бензин

19-09-2023, 09:59

Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе: выплаты повысят дважды

19-09-2023, 08:34

В Самарской области власти заявили о невозможности влиять на стоимость бензина

19-09-2023, 07:24

FT: Россия заблокировала $18 млрд прибыли компаний из недружественных стран

18-09-2023, 12:34

ЦБ заявил о дефиците долларов, евро и юаней

18-09-2023, 10:59

Bloomberg: западные аналитики спрогнозировали рост цен на дизтопливо в мире

18-09-2023, 07:39

Госучреждения в РФ на 11% сократили расходы на лекарства в 2023 году

17-09-2023, 10:44

Коммунальный распил: Беда на 40 миллиардов рублей коснется каждого

17-09-2023, 10:04

Экономист Остапкович заявил, что Россия не вышла из кризиса 2008 года

17-09-2023, 08:39

Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

15-09-2023, 17:39

В Екатеринбурге местные жители возмущены по поводу повышения тарифов на услуги МТС

15-09-2023, 13:49

Польские фермеры терпят убытки из-за украинской малины

14-09-2023, 19:14

Возможно, Вам будет интересно

Брянская область оказалась под угрозой ударов новыми ракетами армии ВСУ

Брянская область оказалась под угрозой ударов новыми ракетами армии ВСУ

20-09-2023, 13:44

0

Военный эксперт Василий Фатигаров заявил о том, что ракеты, которые появились на вооружении ВСУ, угрожают теперь и...

Подробнее
На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова заметили часы за 4 миллиона

На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова заметили часы за 4 миллиона

20-09-2023, 09:59

0

На руке свердловского вице-губернатора Олега Чемезова были замечены часы Santos de Cartier стоимостью в 4 миллиона. На...

Подробнее
В Омске на заправках «Газпромнефти» пропали бензин и солярка

В Омске на заправках «Газпромнефти» пропали бензин и солярка

Вчера, 11:34

0

В Омске серьезные проблемы с бензином и соляркой, которые не только подорожали, но и вообще пропали с заправок. Об этом...

Подробнее
Какие страны войдут в военный союз России: Китай и Казахстан окажутся за бортом

Какие страны войдут в военный союз России: Китай и Казахстан окажутся за бортом

19-09-2023, 22:34

0

Для того чтобы эффективнее противостоять Западу, России нужен военный союз. Об этом заявил учредитель Царьграда...

Подробнее
Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

Вчера, 09:09

0

Использование ядерного оружия одной страной повлечет за собой сползание мира к ядерной катастрофе. Такое заявление в...

Подробнее
Депутат Госдумы: ставшего отцом-одиночкой участника СВО из Курганской области захотели вернуть на фронт

Депутат Госдумы: ставшего отцом-одиночкой участника СВО из Курганской области захотели вернуть на фронт

Сегодня, 15:19

0

Участника СВО из Курганской области, который ранее стал отцом-одиночкой двух маленьких детей, собираются возвратить...

Подробнее

Новости партнеров