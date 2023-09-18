UGA: урожай зерновых в Украине может составить 80 миллионов тонн

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Эксперты Украинской зерновой ассоциации (UGA) заявили о том, что в текущем году Украина может собрать до 80 млн тонн зерновых. Об этом сообщает Bloomberg, передает Лента.ру.
Исходя из данных предыдущего года, в этом году украинским фермерам удалось добиться увеличения объемов урожая зерновых культур на 8%.
В Международном совете по зерну также сообщают о том, что Украина соберет больше зерновых, чем прогнозировалось ранее. В обновленном прогнозе указано, что будет собрано как минимум 59 млн тонн зерна. До этого МСЗ ожидали урожай зерновых, выращенных украинскими фермерами, на уровне 47 млн тонн.
Но увеличение объемов посевных площадей, а также благоприятные погодные условия позволили Украине увеличить объемы сбора зерновых.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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