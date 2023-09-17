Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе: выплаты повысят дважды

Ожидается, что в ближайшее время в России повысятся пенсионные выплаты. Как сказал пенсионный эксперт Сергей Власов, рост выплат ожидает пенсионеров уже через несколько месяцев.

По его словам, размер пенсии станет больше за счет увеличения минимальных показателей, таких как прожиточный минимум, на уровне регионов. Власов упомянул, что никто из неработающих пенсионеров не должен получать выплату ниже минимума. Эксперт отмечает, что индексация такого показателя будет осуществлена в январе.

Прожиточные минимумы будут увеличены в России повсеместно. В зависимости от региона рост составит около 4-6%, заявил Власов. К примеру, в Курганской области минимум для пенсионеров составляет 11 621 рубль, но в ближайшие месяцы он повысится до 12 332 рублей. Это означает, что рост составит около тысячу рублей.

В Амурской области показатель увеличат с 15 686 рублей до 16 401 рубля, а в Волгоградской области размер минимальной пенсии составит 11 281 рубль. Эксперт отмечает, что для большинства российских пенсионеров выплаты в январе будут фактически повышены дважды. Как пояснил Власов, пенсионеров ждет двойная прибавка: сначала начислят индексацию в размере 5,3% на пенсию, а потом еще увеличат социальную доплату до нового прожиточного минимума.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»