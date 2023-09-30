Эксперты рассказали, чему Россия может поучиться у Турции

Сегодня, 09:04

Image 16+
Эксперты рассказали, чему Россия может поучиться у Турции
Фото из открытых источников

России есть чему поучиться у Турции, которая планирует принять 56 миллионов туристов. Причем более трех миллионов из них — жители арабских стран. Такое заявление сделал министр торговли Турции Омер Болат на пресс-конференции в Катаре, где он участвовал в презентации турецкого павильона на выставке Green Expo. 

Он обратил внимание на то, что Турция, которая славится своим гостеприимством и высоким уровнем сервиса, занимает четвертое место в мире по числу принимаемых туристов. Страна рассчитывает на то, чтобы оказаться в тройке лидеров. С этой целью Турция работает над увеличением турпотока из арабских стран, а также предпринимает меры для противодействия проявлению расизма. 

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отмечает, что на туристическую отрасль Турции приходится более 10% ВВП страны. По его словам, этот факт указывает на привлекательность страны и эффективность инвестиций в туризм. В России доля туризма в ВВП составляет 2,6%. Доля российского въездного туризма в Турцию несколько лет назад составляла около 7 млн человек, сегодня этот показатель достигает 5 млн туристов. 

Российские эксперты обращают внимание на то, что сегодня в Турции проживает почти 85 млн человек. В эту страну приезжает 56 млн. туристов. Это значит, что двое из трех турков принимают по одному гостю. Эксперты считают, что методы развития туризма в Турции интересны для российских инвесторов.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Эксперты рассказали, чему Россия может поучиться у Турции

Сегодня, 09:04

Финансист РФ Хорошев назвал пять правил управления финансами в кризис

30-09-2023, 18:19

Исследование: в Калининграде можно снять самое дешевое жилье

30-09-2023, 10:34

Экономист Корнеев заявил, что подешевевший бензин еще не успел доехать до заправок

29-09-2023, 07:39

В «Туризм.РФ» и «Кавказ.РФ» рассказали о создании новых курортов в РФ

27-09-2023, 13:59

Финансовый эксперт рассказала, как россиянам накопить 100 тысяч рублей

23-09-2023, 10:24

Экономика России подтягивается к 1980 году

22-09-2023, 17:54

Tranio: самыми популярными у россиян странами для покупки недвижимости стали ОАЭ, Греция и Турция

22-09-2023, 13:04

Спрос на туристические туры в Турцию снизился почти в полтора раза из-за роста цен

21-09-2023, 17:04

Минфин Украины сообщил о получении гранта США в размере 1,25 миллиардов долларов

21-09-2023, 15:24

Фермеры предупредили россиян о резком повышении цен на свинину

21-09-2023, 11:14

Власти РФ хотят обложить пошлинами почти весь экспорт

21-09-2023, 07:34

UGA: урожай зерновых в Украине может составить 80 миллионов тонн

20-09-2023, 14:14

Саудовская Аравия сокращает добычу нефти на фоне слабого спроса

19-09-2023, 14:19

Аналитик «BlackRock» снизили рейтинг китайские акций на фоне опасений за экономику

19-09-2023, 11:44

В Екатеринбурге бензин и дизель вновь подорожали, на заправке исчез 95-й бензин

19-09-2023, 09:59

Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе: выплаты повысят дважды

19-09-2023, 08:34

В Самарской области власти заявили о невозможности влиять на стоимость бензина

19-09-2023, 07:24

FT: Россия заблокировала $18 млрд прибыли компаний из недружественных стран

18-09-2023, 12:34

ЦБ заявил о дефиците долларов, евро и юаней

18-09-2023, 10:59

Новости партнеров