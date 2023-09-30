Эксперты рассказали, чему Россия может поучиться у Турции

России есть чему поучиться у Турции, которая планирует принять 56 миллионов туристов. Причем более трех миллионов из них — жители арабских стран. Такое заявление сделал министр торговли Турции Омер Болат на пресс-конференции в Катаре, где он участвовал в презентации турецкого павильона на выставке Green Expo.

Он обратил внимание на то, что Турция, которая славится своим гостеприимством и высоким уровнем сервиса, занимает четвертое место в мире по числу принимаемых туристов. Страна рассчитывает на то, чтобы оказаться в тройке лидеров. С этой целью Турция работает над увеличением турпотока из арабских стран, а также предпринимает меры для противодействия проявлению расизма.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отмечает, что на туристическую отрасль Турции приходится более 10% ВВП страны. По его словам, этот факт указывает на привлекательность страны и эффективность инвестиций в туризм. В России доля туризма в ВВП составляет 2,6%. Доля российского въездного туризма в Турцию несколько лет назад составляла около 7 млн человек, сегодня этот показатель достигает 5 млн туристов.

Российские эксперты обращают внимание на то, что сегодня в Турции проживает почти 85 млн человек. В эту страну приезжает 56 млн. туристов. Это значит, что двое из трех турков принимают по одному гостю. Эксперты считают, что методы развития туризма в Турции интересны для российских инвесторов.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»