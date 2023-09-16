FT: Россия заблокировала $18 млрд прибыли компаний из недружественных стран

Сегодня, 12:34

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FT: Россия заблокировала $18 млрд прибыли компаний из недружественных стран
Фото из открытых источников

Издание «Financial Times», приводя подсчеты Киевской школы экономики, сообщает, что в России остаются заблокированными более 18 миллиардов долларов прибыли компаний из недружественных стран. Наибольшая заблокированная за минувший год прибыль приходится на Райффайзенбанк, входящий в австрийскую группу компаний. Речь идет о двух миллиардах долларов.

Morris и PepsiCo с прибылью в 775 и 718 миллионов долларов соответственно не смогут вывести свои деньги из России. Среди ушедших из РФ компаний наибольшую прибыль показала Scania — производитель грузовых автомобилей из Швеции. Речь идет о прибыли в 621 миллион долларов.

Отмечается, что общая прибыль американских компаний составляет 4,9 миллиарда долларов, немецких — 2, 4 миллиарда долларов, компаний из Австрии — 1,9 миллиарда. Четвертая позиция у швейцарских фирм — один миллиард.

Заблокированные компании не могут получить доступ к своей прибыли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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