FT: Россия заблокировала $18 млрд прибыли компаний из недружественных стран

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
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Издание «Financial Times», приводя подсчеты Киевской школы экономики, сообщает, что в России остаются заблокированными более 18 миллиардов долларов прибыли компаний из недружественных стран. Наибольшая заблокированная за минувший год прибыль приходится на Райффайзенбанк, входящий в австрийскую группу компаний. Речь идет о двух миллиардах долларов.
Morris и PepsiCo с прибылью в 775 и 718 миллионов долларов соответственно не смогут вывести свои деньги из России. Среди ушедших из РФ компаний наибольшую прибыль показала Scania — производитель грузовых автомобилей из Швеции. Речь идет о прибыли в 621 миллион долларов.
Отмечается, что общая прибыль американских компаний составляет 4,9 миллиарда долларов, немецких — 2, 4 миллиарда долларов, компаний из Австрии — 1,9 миллиарда. Четвертая позиция у швейцарских фирм — один миллиард.
Заблокированные компании не могут получить доступ к своей прибыли.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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