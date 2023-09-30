Первый «ядерный удар» по Америке нанесён: США ждёт катастрофа

Сегодня, 13:09

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Первый «ядерный удар» по Америке нанесён: США ждёт катастрофа
Фото из открытых источников

Россия нанесла экономике США реальный серьезный удар. Об этом сообщает издание «Царьград».

Россия, внезапно прекратив поставки в США урана, нанесла стране своего рода «ядерный удар». При этом причины такого шага Москвы не играют никакой роли. И хоть Россия добывает всего 5% от мирового урана, но ее дешевые технологии его обогащения и огромные запасы оружейного плутония делают страну уникальным игроком.

«… Прекращение экспорта урана в США становится точкой отсчёта новой экономической стратегии России», — подчеркнул военный эксперт, аналитик Сергей Простаков, отметив, что атомную промышленность США ждут в связи с этим огромные убытки.

Даже в Американском управлении энергетической информации EIA ранее заявляли, что прекращение поставок урана из России приведут со временем к остановке всей атомной энергетики в США.

После блокировки российского экспорта цены на уран на мировом рынке подскочили. Так, по данным Trading Economics, 25 сентября фунт урана уже стоил 70 долларов и такой высокой цены не наблюдалось с 2011 года.

В то же время политолог Андрей Иванов уверен, что американцы смогут обойтись и без российского ядерного сырья.

«Думаю, что прекращение поставок урана существенно не изменит расклад в большой геополитической игре. Украинский вопрос намного более масштабный, нежели возможные перебои в отраслях…», — заявил эксперт.

Автор текста:
Информационное агентство «Что происходит»

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