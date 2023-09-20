Экономика России подтягивается к 1980 году

Канадский Fraser Institute обновил ежегодный рейтинг стран мира по экономической свободе. В этом списке Россия сползла на 104-е место, приблизившись к позиции Советского Союза в 1980 году.

В тот период СССР находился на 107-м месте. Начиная с 2000 года, когда РФ занимала 115-е место, она улучшала свои позиции, но в 2020 году страна опустилась на 97-ю строку. Сейчас российская экономика оказалась между Непалом и Танзанией.

Сингапур занял первое место, обойдя Гонконг. Третье место у Швейцарии, четвертая позиция досталась Новой Зеландии, а США оказались на 5-м месте. Великобритания заняла 9-ю строку. Германия разместилась на 23-й позиции, Индия – на 87-й, а экономика КНР - на 111-м месте. В конце списка, на последнем месте, оказалась Венесуэла.

Рейтинг экономической свободы составлялся на основании анализа регулятивной политики, международной торговли, размера государственного аппарата и юридической системы. Для составления списка были использованы данные за 2021 год.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»