В Екатеринбурге бензин и дизель вновь подорожали, на заправке исчез 95-й бензин

Цены на бензин и дизель растут по всей РФ, и Екатеринбург не стал исключением.

Несмотря на то, что власти заявляют о достаточном количестве производственных мощностей в регионе, тем не менее, топливо дорожает, и не на всех заправках его достаточно, пишет Е1.RU.

Бензин и дизель дорожать в Екатеринбурге начали еще летом. 95-й подорожал летом на заправке ЛУКОЙЛ в Екатеринбурге на 1,2 рубля, цена его составила 52,3 рубля. Сегодня стоимость топлива выросла до 54,01 рубля. Растут цены и на АЗС «Башнефть».

Представители автозаправок отмечают, что нынешний рост цен – это следствие того, что происходит на биржевых торгах. Но обещают, что топлива в регион будет завозиться достаточно, хотя оно действительно может подорожать еще больше.

«Мы пока не наблюдаем такую ситуацию. Пока дефицит нам не грозит: мы находимся в равном удалении от нескольких нефтеперерабатывающих заводов, и конкурентная среда такая, что, я думаю, Екатеринбург без топлива не останется», — сообщил один из источников изданию Е1.RU.

Эксперты же предупреждают, что рост топлива – это следствие падения рубля, который дешевеет, в том числе под действием санкций и геополитической ситуации. Поэтому стоит готовиться к росту цен на все товары и услуги, отмечают многие аналитики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»