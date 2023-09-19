Фермеры предупредили россиян о резком повышении цен на свинину

В России вырастет существенно цена на свинину, о чем фермеры уже предупредили россиян.

Они объяснили, что стоит готовиться к тому, что свинина станет дефицитным продуктом. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на представителей Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР).

Они рассказали, что в стране распространен вирус африканской чумы свиней, из-за чего приходится сокращать поголовье. А поскольку экспортные цены более выгодны, то будут сокращаться поставки свинины как раз на внутренний рынок.

«Ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке», — заявил председатель совета АККОР Александр Шипулин.

Шипулин сообщил, что в текущем году только в Краснодарском крае поголовье уменьшилось на 22,7 тысячи единиц. Из-за вируса АЧС поголовье могут уменьшить еще на несколько десятков тысяч.

Поэтому любителям свинины придется вскоре тратиться на этот вид мяса существенно больше, отметил эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»