Спрос на туристические туры в Турцию снизился почти в полтора раза из-за роста цен

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В 2023 году стоимость туров в Турцию для путешественников из Российской Федерации увеличилась ориентировочно в два раза по сравнению с уровнем до пандемии в 2019 году. Их цена в нынешнем году стала 105-120 тысяч рублей на одного человека. Столь резкое и такое существенное возрастание стоимости стало причиной того, что спрос россиян на отдых в Турции упал на 40%. Такую информацию предоставил гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов в рамках конференции «Трэволюция-2023».
Кобищанов акцентировал внимание на том, что в 2019 году сумма в 100-120 тысяч рублей ещё позволяла российским парам прекрасно проводить свой отпуск на турецком берегу. В нынешнем же году средний чек для отдыха лишь одного человека составляет уже 105-120 тысяч рублей в зависимости от месяца путешествия. Такое повышение цен на 100%, если сравнивать с периодом до пандемии. Рост цен стал ключевой причиной падения спроса на туры в Турцию на 40%.
Генеральный директор туроператора отметил, что в связи с этим российские туроператоры уменьшили количество своих полетных программ в Турцию на 30%. Кроме того, некоторые турецкие отели принялись сокращать персонал, что негативно сказывается на качестве обслуживания туристов. Путешественники платят вдвое больше, но из-за экономии со стороны отелей получают услуги ниже качеством и объемом.
Об этом сегодня написали журналисты информационного агентства ПРАЙМ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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