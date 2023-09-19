Власти РФ хотят обложить пошлинами почти весь экспорт

Сегодня, 07:34

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Власти РФ хотят обложить пошлинами почти весь экспорт
Фото из открытых источников

Правительство РФ будет поднимать экспортные пошлины почти на все виды ввозимых товаров. Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что ставку решили привязать к курсу рубля и она составит не более 7% с учетом того, что курс доллара будет выше 95 рублей. Планируется, что новые экспортные пошлины заработают уже в октябре текущего года и будут действовать до конца 2024 года.

«Минфин и Минэкономики рассматривают возможность ввести с 1 октября экспортные пошлины. Под них попадут металлы, уголь и удобрения. Пошлины не затронут нефть, нефтепродукты, газ, лесоматериалы, лом и зерно, а также продукцию машиностроения. Определенным министерствам поручено предоставить в Минфин и Минэкономики предложения по предоставлению исключений для товаров, которые имеют высокую зависимость от импорта», — пишет «Коммерсантъ».

По мнению экспертов, такой шаг даст возможность пополнить бюджет даже при слабом рубле. Но при этом стоит ожидать оттока капитала и снижения инвестиций. В итоге повышение пошлин даст кратковременный эффект и пополнит на некоторое время бюджет, но в дальнейшем повлечет снижение темпов роста экономики.

Тем не менее, в сложившейся ситуации, когда расходы бюджета растут, а доходы падают, такая экстренная мера в какой-то степени является оправданной, отмечают аналитики, высказывая надежду, что власти будут искать баланс между повышением давления на бизнес и предоставлении ему возможности развиваться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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