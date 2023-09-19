Власти РФ хотят обложить пошлинами почти весь экспорт

Правительство РФ будет поднимать экспортные пошлины почти на все виды ввозимых товаров. Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что ставку решили привязать к курсу рубля и она составит не более 7% с учетом того, что курс доллара будет выше 95 рублей. Планируется, что новые экспортные пошлины заработают уже в октябре текущего года и будут действовать до конца 2024 года.

«Минфин и Минэкономики рассматривают возможность ввести с 1 октября экспортные пошлины. Под них попадут металлы, уголь и удобрения. Пошлины не затронут нефть, нефтепродукты, газ, лесоматериалы, лом и зерно, а также продукцию машиностроения. Определенным министерствам поручено предоставить в Минфин и Минэкономики предложения по предоставлению исключений для товаров, которые имеют высокую зависимость от импорта», — пишет «Коммерсантъ».

По мнению экспертов, такой шаг даст возможность пополнить бюджет даже при слабом рубле. Но при этом стоит ожидать оттока капитала и снижения инвестиций. В итоге повышение пошлин даст кратковременный эффект и пополнит на некоторое время бюджет, но в дальнейшем повлечет снижение темпов роста экономики.

Тем не менее, в сложившейся ситуации, когда расходы бюджета растут, а доходы падают, такая экстренная мера в какой-то степени является оправданной, отмечают аналитики, высказывая надежду, что власти будут искать баланс между повышением давления на бизнес и предоставлении ему возможности развиваться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»