Саудовская Аравия сокращает добычу нефти на фоне слабого спроса

Сегодня, 14:19

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Саудовская Аравия сокращает добычу нефти на фоне слабого спроса
Фото из открытых источников

На фоне слабого спроса на нефть в Саудовской Аравии начали снижать ее добычу. Об этом заявил министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман на Всемирном нефтяном конгрессе, передает «Интерфакс». По его словам, снижение добычи нефти не связано со стремлением заработать больше, спровоцировав рост цен на энергоносители.

По словам Абдулазиза бен Сальмана, Эр-Рияд сомневается, что экономика Китая будет расти быстрыми темпами. Также есть опасения касательно роста экономики и в странах ЕС. Вызывает сомнения и темпы роста экономики США.

«Вопрос также в том, что будут делать центробанки со ставками и как будет чувствовать себя американская экономика в контексте того, что происходит в мире», — сказал бен Сальман.

Стоит отметить, что в РФ уже несколько недель подряд растут цены на бензин и дизель. Фермеры уже заявили о том, что в такой ситуации россиянам стоит готовиться не только к росту цен на продукты, но и к дефициту на полках продуктовых магазинах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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