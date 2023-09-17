Аналитик «BlackRock» снизили рейтинг китайские акций на фоне опасений за экономику

«BlackRock Investment Institute» понизил прогноз для акций Китайской Народной Республики вследствие проблем, которые накануне возникли в секторе недвижимости и ограниченной эффективности от мер правительства по стимулированию экономики. Рейтинг был снижен с «Избыточный вес» (overweight) до «Нейтральный» (Neutral), передает Bloomberg.

«Замедлены темпы роста. Политика стимулирования уже не настолько масштабная, как ранее», — отметили аналитики.

Как утверждают финансово-экономические эксперты, структурные проблемы в Китае сигнализируют об ухудшении долгосрочных перспектив роста экономики китайского государства. Вместе с тем, эксперты аналитического центра «BlackRock» акцентировали внимание на том, что геополитические риски сохраняются. Глобальное мировое агентство по управлению активами присвоило акциям КНР рейтинг «Избыточный вес» в феврале нынешнего года.

В тот момент эксперты указывали на возможности для инвесторов на краткосрочном горизонте в связи с открытием Китая после нескольких лет строгих антиковидных ограничений. Еще неделю назад в «BlackRock» сохраняли оптимистичный настрой по отношению к китайским акциям. Аналитики сохраняли надежду на эффект от стимулирования экономики и заявляли, что низкая инфляция в Китае создает возможности для дальнейшего снижения ставок.

Одновременно, экономисты указывали на низкие оценки китайских акций. Однако, 2023 год стал чрезвычайно сложным для китайского рынка акций, который сейчас демонстрирует один из худших результатов на земном шаре. Индекс «Hang Seng China Enterprises» упал более, чем на 20% со своего январского максимума.

Сейчас бенчмарк находится на минимуме с конца августа. Негативный эффект на экономику оказывают риски дефолтов в секторе недвижимости и вялотекущее восстановление потребления внутри страны. С июля власти начали объявлять о различных мерах по поддержке экономики, однако пока эффект от них существенно ограничен. Об этом сегодня написали журналисты информационного агентства Finam.Ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»