Финансист РФ Хорошев назвал пять правил управления финансами в кризис

Финансист Роман Хорошев объяснил, как правильно управлять финансами в кризис.

По словам эксперта, важно планировать бюджет, чтобы учитывать все расходы и доходы. И в этом поможет ведение финансового дневника, пишет Правда.ру.

Также следует обязательно откладывать 10% от доходов, чтобы сформировать финансовую подушку безопасности. Эксперт рекомендовал размещать деньги под процент в банке. Это позволит создать накопления, которые могут стать финансовой подушкой на случай непредвиденных обстоятельств. Принцип «плати себе первым» (pay yourself first) подразумевает откладывание средств на сбережения или инвестиции немедленно после получения дохода, а не после оплаты счетов и обязательств.

Необходимо следить за тем, чтобы сумма кредитной нагрузки была не выше 30% дохода семьи. Это оптимальный размер кредитной нагрузки, и превышать его не стоит.

«Контроль кредитов — четвертое правило», — добавил Хорошев.

Если не удается прожить без новых кредитов, то следует оформить рефинансирование кредита или воспользоваться услугой отсрочки платежей.

Не стоит никогда паниковать. Любые финансовые решения следует принимать рационально, чтобы избежать ошибок, подобных панической массовой покупке продуктов или валюты в периоды кризисов.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»