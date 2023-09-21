Финансовый эксперт рассказала, как россиянам накопить 100 тысяч рублей

В Омске на заправках «Газпромнефти» пропали бензин и солярка
В Омске серьезные проблемы с бензином и соляркой, которые не только подорожали, но и вообще пропали с заправок. Об этом...Подробнее
Максимально распространенная ошибка, из-за которой многие граждане не могут научиться копить деньги, скрыта в человеческом мышлении. Вот эта ошибочная мысль: в настоящее время у меня нет денег, однако, только я стану больше зарабатывать, то точно буду откладывать по паре тысяч в месяц.
Специалист в сфере экономики и финансов Ольга Емельянова рассказала о том, что это все уловки человеческого мозга. Известно — когда растут доходы, то увеличиваются потребности, и соответственно — неизбежно повышаются расходы. Все знают эту закономерность. Однако, каждый раз люди наступают на одни и те же грабли.
«Вокруг нас часто происходят такие истории, когда человек с небольшим доходом регулярно ездит в отпуск, позволяет себе новые вещи. Все его знакомые недоумевают: неужели так можно? Ведь он зарабатывает вдвое меньше меня, но умудряется жить без кредитов и кредиток. Вся премудрость заключается лишь в том, что этот человек давно сформировал правильную привычку откладывать деньги. А главное — он научился эффективно управлять своими средствами», — считает финансовый эксперт.
«Полезные финансовые привычки не берутся из ниоткуда. Чтобы их удачно сформировать, требуется определенное время. Существует простое, но очень эффектное правило — 10% с дохода откладывать на свой накопительный счет. Мы все это давно знаем, но не так часто используем — а почему? Для кого-то сумма 10% получается большой, из-за этого за пару дней до каждой зарплаты или по острой необходимости люди залезают в копилку — это вторая частая ошибки: откладывать больше, чем позволяют возможности. Уменьшите процент, откладывайте не 10%, а к примеру — 5%. Сумма должна быть комфортной для вас. Копим мы, или тратим все подчистую, зависит не от уровня дохода, а от того, есть привычка или нет. Отложите в первый месяц, во второй, на третий или четвертый вы увидите результат, включится азарт, захочется продолжать», — говорит Ольга Емельянова.
Во многих банковских приложениях есть функции, которые помогают откладывать — к примеру, копилки, можно настроить ежемесячное автоматическое списание конкретной суммы. Существуют опции округления суммы с каждой покупки — сдача падает в ваш накопительный кошелек. Об этом сегодня сообщают корреспонденты информационно-новостного онлайн-издания НГС.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Омске серьезные проблемы с бензином и соляркой, которые не только подорожали, но и вообще пропали с заправок. Об этом...Подробнее
Использование ядерного оружия одной страной повлечет за собой сползание мира к ядерной катастрофе. Такое заявление в...Подробнее
Участника СВО из Курганской области, который ранее стал отцом-одиночкой двух маленьких детей, собираются возвратить...Подробнее
Россияне зачастую жалуются на то, что многие препараты якобы не работают. Комментируя эти сообщения, медицинский...Подробнее
Ситуация на Артемовском направлении фронта сейчас «очень горячая». Российская группировка войск в самом городе...Подробнее
Максимально распространенная ошибка, из-за которой многие граждане не могут научиться копить деньги, скрыта в...Подробнее