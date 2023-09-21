Финансовый эксперт рассказала, как россиянам накопить 100 тысяч рублей

Максимально распространенная ошибка, из-за которой многие граждане не могут научиться копить деньги, скрыта в человеческом мышлении. Вот эта ошибочная мысль: в настоящее время у меня нет денег, однако, только я стану больше зарабатывать, то точно буду откладывать по паре тысяч в месяц.

Специалист в сфере экономики и финансов Ольга Емельянова рассказала о том, что это все уловки человеческого мозга. Известно — когда растут доходы, то увеличиваются потребности, и соответственно — неизбежно повышаются расходы. Все знают эту закономерность. Однако, каждый раз люди наступают на одни и те же грабли.

«Вокруг нас часто происходят такие истории, когда человек с небольшим доходом регулярно ездит в отпуск, позволяет себе новые вещи. Все его знакомые недоумевают: неужели так можно? Ведь он зарабатывает вдвое меньше меня, но умудряется жить без кредитов и кредиток. Вся премудрость заключается лишь в том, что этот человек давно сформировал правильную привычку откладывать деньги. А главное — он научился эффективно управлять своими средствами», — считает финансовый эксперт.

«Полезные финансовые привычки не берутся из ниоткуда. Чтобы их удачно сформировать, требуется определенное время. Существует простое, но очень эффектное правило — 10% с дохода откладывать на свой накопительный счет. Мы все это давно знаем, но не так часто используем — а почему? Для кого-то сумма 10% получается большой, из-за этого за пару дней до каждой зарплаты или по острой необходимости люди залезают в копилку — это вторая частая ошибки: откладывать больше, чем позволяют возможности. Уменьшите процент, откладывайте не 10%, а к примеру — 5%. Сумма должна быть комфортной для вас. Копим мы, или тратим все подчистую, зависит не от уровня дохода, а от того, есть привычка или нет. Отложите в первый месяц, во второй, на третий или четвертый вы увидите результат, включится азарт, захочется продолжать», — говорит Ольга Емельянова.

Во многих банковских приложениях есть функции, которые помогают откладывать — к примеру, копилки, можно настроить ежемесячное автоматическое списание конкретной суммы. Существуют опции округления суммы с каждой покупки — сдача падает в ваш накопительный кошелек. Об этом сегодня сообщают корреспонденты информационно-новостного онлайн-издания НГС.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»